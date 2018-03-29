Идея возведения в Риге отеля и развлекательного центра возникла у группы состоятельных предпринимателей в 2010 году, сообщает издание. В 2011 году Игорь Крутой, который продвигал проект в связи и фестивалем "Новая волна", встретился со старшей дочерью Трампа Иванкой в Нью-Йорке, в здании Trump Tower. The Guardian делает акцент на том, что Крутой является одним из приближенных к президенту России Владимиру Путину. На выборах 2018 года он был одним из тех, кто активно поддерживал переизбрание президента РФ на четвертый срок.

По словам присутствовавшего на встрече латвийского бизнесмена Виестурса Козиолса, разговор продолжался около четырех часов. В нем также принимал участие сам Дональд Трамп, и в конце разговора собеседники "пожали друг другу руки в качестве потенциальных партнеров". Ранее о своей встрече с Трампом говорил и Айнар Шлесерс.

В июле 2011 года интерес Трампа к рижскому проекту Крутой озвучил на пресс-конференции. По данным газеты, детальные планы были представлены компании Trump Organization, однако вскоре интерес к Крутому и Шлесерсу в рамках "дела олигархов" начало проявлять Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Никаких обвинений Крутому предъявлено не было, однако латвийский сотрудничество в Trump Organization остановилось.

В 2012 году сын Трампа, Дональд Трамп-младший, приезжал в Ригу и в разговоре с журналистами признал, что интерес к региону у него сохраняется, но продвижение проекта остановилось.

В рамках расследования "дела олигархов" латвийские правоохранительные органы направили в США официальный запрос с просьбой опросить самого Дональда Трампа. Запрос был направлен в феврале 2014 года, до сентября 2015 года США официально на него не ответили. После этой даты латвийская сторона уже не интересовалась связью Трампа с Ригой. The Guardian отмечает, что сотрудники ФБР беседовали как минимум с одним из руководителей Trump Organization. Компания также предоставила письменные ответы на дополнительные вопросы.

Главный юрист Trump Organization Алан Гартен заявил газете, что не помнит никаких запросов в связи с Латвией. ФБР, Министерство юстиции США и латвийские власти от комментариев отказались.

Представитель Иванки Трамп Питер Мирджанян заявил газете: "Работа и встречи мисс Трамп, которые происходили пять лет назад и не имели отношения к выборам, не относятся к тем темам, которые мы готовы комментировать.