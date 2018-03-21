Один из популярнейших латвийских спортсменов 29-летний Эрнест Гулбис в начале марта стал отцом, пишет Kas Jauns. Супруга теннисиста Тамара родила девочку. У супругов это первый ребенок в браке.
© AFP/Scanpix

Пара поженилась в ноябре прошлого года. Избранницей спортсмена стала российская модель Тамара Копалейшвили. Именно она сообщила о помолвке, а затем и о свадьбе с Гулбисом, которая состоялась осенью 2017 года. С тех пор пара избегает публичности, сохраняя свою частную жизнь в тайне.

Ранее теплые слова своей невестке в одном из интервью посвятила мать спортсмена, актриса Милена Гулбе. Она рассказала, что поддержка Тамары очень помогла ее сыну в трудный период восстановления после травмы. Она также оценила ум, интеллигентность и воспитание Тамары.

Эрнест Гулбис является лучшим игроком в истории мужского тенниса Латвии. За карьеру заработал 6,5 миллионов долларов призовых, выиграл 8 титулов на турнирах АТР (6 — в одиночном разряде, 2 — в парном) и четыре турнира серии Challenger. Лучший результат на турнирах "Большого шлема" — полуфинал "Ролан Гаррос"-2014. Высшее место в мировом рейтинге АТР — десятое (2014 год). Сейчас занимает 190-е место в мире.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Латвийский секс-блокбастер завоевал Украину

Скоро на латвийских киноэкранах появится украинская...

Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Актера Валерия Гаркалина, который в конце февраля в...

Теннисист Эрнест Гулбис стал отцом

Один из популярнейших латвийских спортсменов 29-летний...

Ринго Старр стал Рыцарем Британской империи

Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в...

Алла Пугачева признала, что стареет (12)

Эстрадная певица Алла Пугачева объявила поклонникам,...

TOP новостей

Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (95)

Одна ласточка весны не делает, а один положительный...

Готовится серьезная реформа больниц: в планах отказ от районных (117)

Минздрав Литвы готовит план реорганизации сети...

Торговцы готовятся к буму: что перед Пасхой скупают жители Литвы (2)

Началом весны для многих жителей Литвы является Пасха...

Водителей в Литве ждет новшество (20)

Обгон на участках, отмеченных сплошной линией – маневр,...

Повышение содровских взносов: сколько работников уволили (5)

С начала этого года за работников, которые получают...