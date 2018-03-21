Теннисист Эрнест Гулбис стал отцом

Пара поженилась в ноябре прошлого года. Избранницей спортсмена стала российская модель Тамара Копалейшвили. Именно она сообщила о помолвке, а затем и о свадьбе с Гулбисом, которая состоялась осенью 2017 года. С тех пор пара избегает публичности, сохраняя свою частную жизнь в тайне.
Ранее теплые слова своей невестке в одном из интервью посвятила мать спортсмена, актриса Милена Гулбе. Она рассказала, что поддержка Тамары очень помогла ее сыну в трудный период восстановления после травмы. Она также оценила ум, интеллигентность и воспитание Тамары.
Эрнест Гулбис является лучшим игроком в истории мужского тенниса Латвии. За карьеру заработал 6,5 миллионов долларов призовых, выиграл 8 титулов на турнирах АТР (6 — в одиночном разряде, 2 — в парном) и четыре турнира серии Challenger. Лучший результат на турнирах "Большого шлема" — полуфинал "Ролан Гаррос"-2014. Высшее место в мировом рейтинге АТР — десятое (2014 год). Сейчас занимает 190-е место в мире.
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