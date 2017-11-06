Теннисист Эрнест Гулбис распрощался с холостой жизнью

О том, что пара собирается пожениться, стало известно весной этого года, напоминает DELFI Izklaide. Тогда избранница Гулбиса похвастала новым статусом у себя в Facebook.

Мать спортсмена, актриса Милена Гулбе в одном из интервью очень тепло отозвалась об избраннице сына, которая очень поддерживала Эрнеста в непростой период после травм.