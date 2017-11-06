Латвийский теннисист Эрнест Гулбис женился. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщила его теперь уже жена Тамара.
© Vida Press

О том, что пара собирается пожениться, стало известно весной этого года, напоминает DELFI Izklaide. Тогда избранница Гулбиса похвастала новым статусом у себя в Facebook.

Мать спортсмена, актриса Милена Гулбе в одном из интервью очень тепло отозвалась об избраннице сына, которая очень поддерживала Эрнеста в непростой период после травм.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости

Актриса Ума Турман не стала высказываться о...

Теннисист Эрнест Гулбис распрощался с холостой жизнью

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис женился. Об этом на...

У Анастасии Волочковой нет больше денег на шикарную жизнь (2)

Экономическое положении Анастасии Волочковой...

Люди в ужасе бегут от Джигарханяна (17)

Театру грозит расформирование. Зрители просто боятся...

Внук Пугачевой страдает из-за предательства (6)

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков дал откровенное...

TOP новостей

Строительство в Литве кормит украинцев и поляков  приезжие согласны на более низкие зарплаты (9)

Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...

"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (19)

План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...

Литовские врачи выступили с жесткими требованиями - увеличить зарплаты (23)

В минувшую пятницу литовские медики собрались на...

Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (14)

"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...

Предлагают зарплату 1300 евро "на руки", но работников не находят (26)

В фейсбуке появилось предложение для семейного врача в...