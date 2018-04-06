По словам продюсера, они с мужем - олимпийским чемпионом Евгением Плющенко - строгие родители, которые не гнушаются жестких мер, если дети плохо себя веду. В качестве наказания Рудковская упомянула ремень и темную комнату, куда за проступки может попасть ребенок.
Слова Яны вызвали шквал негодования в Сети. О методах воспитания продюсера даже написала британская пресса.
Теперь же Рудковская оправдалась за свои слова, заявив, что Гном Гномыча, как в семье называют сына, не бьют, как подумали многие, кто прочел интервью, а используют ремень в качестве возможного наказания. В подтверждение своих слов продюсер опубликовала в аккаунте сына видеоролик, где Саша говорит, что родители его не бьют, но он прекрасно знает о существовании ремня, тряпки и темной комнаты.
Доброе утро ) ну что поговорим про «Ремень и тёмную комнату». Я решил все сам рассказать , так сказать из первых уст своим подписчикам и мировым СМИ, об этом не принято говорить , а я вот все решил рассказать сам ! А когда Ваши дети себя ведут плохо как Вы решаете вопрос с ними чтобы они никогда так больше не делали? Заранее всем спасибо за истории !
Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта...
Темная комната, тряпка и ремень: сын Рудковской и Плющенко заступился за родителей
На днях большой скандал вызвало интервью продюсера Яны...
Стал известен титул ожидаемого ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (1)
Третий ребенок королевской четы станет пятым в очереди...
Марк Джейкобс сделал предложение бойфренду в закусочной (4)
Дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему...
Боб Дилан записал гимн однополой любви (4)
Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...