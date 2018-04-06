Темная комната, тряпка и ремень: сын Рудковской и Плющенко заступился за родителей

По словам продюсера, они с мужем - олимпийским чемпионом Евгением Плющенко - строгие родители, которые не гнушаются жестких мер, если дети плохо себя веду. В качестве наказания Рудковская упомянула ремень и темную комнату, куда за проступки может попасть ребенок.

Слова Яны вызвали шквал негодования в Сети. О методах воспитания продюсера даже написала британская пресса.

Теперь же Рудковская оправдалась за свои слова, заявив, что Гном Гномыча, как в семье называют сына, не бьют, как подумали многие, кто прочел интервью, а используют ремень в качестве возможного наказания. В подтверждение своих слов продюсер опубликовала в аккаунте сына видеоролик, где Саша говорит, что родители его не бьют, но он прекрасно знает о существовании ремня, тряпки и темной комнаты.