Темная комната, тряпка и ремень: сын Рудковской и Плющенко заступился за родителей

На днях большой скандал вызвало интервью продюсера Яны Рудковской, в котором она рассказала о воспитании пятилетнего Саши.
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По словам продюсера, они с мужем - олимпийским чемпионом Евгением Плющенко - строгие родители, которые не гнушаются жестких мер, если дети плохо себя веду. В качестве наказания Рудковская упомянула ремень и темную комнату, куда за проступки может попасть ребенок.

Слова Яны вызвали шквал негодования в Сети. О методах воспитания продюсера даже написала британская пресса.

Теперь же Рудковская оправдалась за свои слова, заявив, что Гном Гномыча, как в семье называют сына, не бьют, как подумали многие, кто прочел интервью, а используют ремень в качестве возможного наказания. В подтверждение своих слов продюсер опубликовала в аккаунте сына видеоролик, где Саша говорит, что родители его не бьют, но он прекрасно знает о существовании ремня, тряпки и темной комнаты.

SHOWTIME!
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