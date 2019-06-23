Тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать

Тело актрисы Элины Быстрицкой, которая скончалась в апреле этого года, хотят эксгумировать. Друзья артистки направили соответствующий запрос в Следственный комитет. Они считают, что Быстрицкая умерла не своей смертью.

Ранее подруга актрисы Зинаида Кириенко заявила, что во время похорон легенда кино выглядела сильно истощенной. Она сомневается, что Быстрицкая могла довести себя до такого состояния, даже несмотря на серьезную болезнь, от которой страдала в последние годы.