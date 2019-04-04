Тело Алексея Булдакова отправили в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, который скончался в Улан-Баторе, отправили в Россию.
Aleksėjus Buldakovas filme „Nacionalinės žvejybos ypatumai“
© Stopkadras

Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Монголии, вчера был подготовлен весь пакет необходимых документов.

Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в гостинице. По данным дипмиссии, актер находился в Монголии в туристических целях. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Прощание с актером пройдет в Доме кино 7 апреля.

Алексей Иванович родился в 1951 году в Алтайском крае, позже семья переехала в Казахстан. В 1969 году он окончил молодежную театральную студию в Павлодаре. Затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву.

За свою карьеру актер исполнил более 70 ролей. Но всенародную славу и любовь ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и их продолжениях.

Вести.Ru
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