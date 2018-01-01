Интернет-пользователи задались вопросом, почему одни дети получают подарки, а другие — нет. “Максим, а почему этому мальчику в зеленой маечке, который самый сильный, не дали рюкзачок и собачку? Он такой растерянный стоял с этой шоколадкой…”, “Макс, почему не всем детям дарят вместе с медалью рюкзак сладостей и игрушки?! Это же для ребенка такая травма. Куда ваши психологи смотрят?”, — прокомментировали фолловеры шоумена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Некоторые предположили, что участие в проекте и вовсе платное: “Первые выпуски были очень сильными: дети-гении или дети-чемпионы! А сейчас набирают всех подряд, чтобы натянуть на программу. И не думаю, что участие бесплатное — отсюда и такие подарки!”.

Тем не менее большинство телезрителей сходятся во мнении, что передача добрая и хорошая: “Максим Галкин и его детишки лучше всех!”, “Замечательное шоу!”. Сам Максим Галкин пока никак не отреагировал на волну критики.