Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», — написал Шепелев в инстаграме.
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Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.
Первый канал подтвердил ТАСС и РИА Новости информацию об увольнении Шепелева. Программа «На самом деле», которую он вел, будет выходить с новым ведущим.
Дмитрий Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он был ведущим программ «ДОстояние РЕспублики», «Здравствуйте, девочки!» и «Минута славы». С 2017 года Шепелев вел ток-шоу «На самом деле».
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