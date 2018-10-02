Дана Борисова в последнее время все чаще шокирует публику. Она чуть не лишилась родительских прав, призналась в употреблении наркотиков и прошла реабилитацию - и вот новое скандальное заявление.

В эфире программы "Звезды сошлись" Дана рассказала, что имела интимные отношения за деньги. "Могу сказать, что были отношения, где во главе угла стояла материальная выгода. Да, я общалась с мужчиной за деньги. Да, были встречи, но не так много. Не вижу смысла скрывать, что было", — заявила Борисова. При этом она отметила, что ей платили десятки тысяч долларов. "Я женщина была свободная, в браке тогда не состояла. Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала".

Присутствующие в студии знаменитости осудили и пожалели Борисову. Например, Мария Арбатова сказала, что надо называть вещи своими именами и то, что делала Дана - это проституция. "Вопрос в том, что это трагедия, психологический слом, потому что спать с тем, кто тебе не нравится, это пытка", — отметила Арбатова.