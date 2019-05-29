В этом году Тейлор Свифт исполняется 30 лет и в честь этого многие СМИ готовят материалы, посвященные творческой карьере и жизни певицы.
Журналист немецкого новостного агентства Deutsche Press-Agentur во время интервью с Тэйлор задал вопрос о том, будет ли новый возрастной период поворотным для Свифт и собирается ли она когда-нибудь стать матерью.
"Я действительно не думаю, что подобный вопрос зададут мужчине, когда ему исполнится 30 лет. Я не собираюсь отвечать на это", — высказалась певица.
Тейлор также заявила, что для нее 30 лет это такой же период, в который ты пробуешь что-то новое, терпишь неудачи и совершаешь ошибки. Все это делается, с целью прийти к какой-то главной сути, и она надеется прийти к своей.
Сейчас Тейлор Свифт готовится к выпуску своего седьмого студийного альбома, название которого было засекречено в видеоклипе на последний сингл.
Тейлор Свифт резко осадила журналиста за сексистские вопросы о возрасте и материнстве
Американская певица Тэйлор Свифт резко ответила...
Иосиф Пригожин готов заняться "фантастическим будущим" дочери Алсу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за...
"Игра престолов" с последствиями: Кит Харрингтон оказался в больнице из-за стресса и алкоголизма
Актер Кит Харрингтон, сыгравший роль Джона Сноу в...
"Может, я ку-ку, в мерседесике без крыши": новый клип группировки "Ленинград" Осторожно, нецензурная лексика
Главную роль в нем исполнила российская актриса и...
Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на "Евровидении"
Российская певица Ольга Бузова обратилась к Филиппу...
TOP новостей
Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (7)
Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...
Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (4)
В ходе расследования выяснилось, что в...
Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (2)
Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...
Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (3)
1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...
Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (1)
Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...