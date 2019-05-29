Тейлор Свифт резко осадила журналиста за сексистские вопросы о возрасте и материнстве

Американская певица Тэйлор Свифт резко ответила интервьюеру, который начал задавать ей сексистские вопросы, сообщает Independent.
Taylor Swift
© Vida Press

В этом году Тейлор Свифт исполняется 30 лет и в честь этого многие СМИ готовят материалы, посвященные творческой карьере и жизни певицы.

Журналист немецкого новостного агентства Deutsche Press-Agentur во время интервью с Тэйлор задал вопрос о том, будет ли новый возрастной период поворотным для Свифт и собирается ли она когда-нибудь стать матерью.

"Я действительно не думаю, что подобный вопрос зададут мужчине, когда ему исполнится 30 лет. Я не собираюсь отвечать на это", — высказалась певица.

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Тейлор также заявила, что для нее 30 лет это такой же период, в который ты пробуешь что-то новое, терпишь неудачи и совершаешь ошибки. Все это делается, с целью прийти к какой-то главной сути, и она надеется прийти к своей.

Сейчас Тейлор Свифт готовится к выпуску своего седьмого студийного альбома, название которого было засекречено в видеоклипе на последний сингл.

Gazeta.ru

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