Тейлор Свифт преследуют вооруженные поклонники

Стражи порядка вновь задержали американца Фрэнка Эндрю Гувера, который шлет Тейлор Свифт и ее близким письма с угрозами. Гувер занимается этим не первый год, свой "крестовый поход" против семьи певицы он начал в мае 2015 года. Гувер писал, что мечтает расправиться с представителями "дьявольского рода".
"Я больше не могу терпеть ту дрянь, которую вы распространяете", — говорилось в одном из электронных писем, которое Гувер отправил родственникам Свифт. Поток подобных угроз от мужчины продолжал поступать родственникам звезды вплоть до октября 2016 года, когда его, наконец, задержали.
Несмотря на то, что Гуверу под страхом ареста запретили приближаться к Тейлор Свифт и ее родным ближе чем на 500 метров, в начале января он продолжил рассылку угроз. В настоящий момент агрессор находится под стражей.
Другой слушатель Тейлор Свифт был задержан в начале года за незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает Newsweek. Неназванный 58-летний мужчина представлялся бойфрендом певицы и утверждал, что мечтает быть ее охранников в туре по Африке.
После неудачных попыток связаться с представителями Свифт напрямую, фанат артистски попросил помощи у полиции, поинтересовавшись, в каких штатах он может беспрепятственно ходить с пистолетом. Несостоявшийся охранник звезды также задержан.
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