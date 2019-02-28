Актриса, снявшаяся в 120 картинах за свою кинокарьеру, сейчас с трудом находит работу и получает пенсию размером в 14 тыс. рублей (187 евро). "Молодые режиссеры меня не знают, поэтому приходится ходить по кастингам и добиваться ролей. Сейчас я смирилась и спокойно отношусь к процессу. Пенсия у меня на три тысячи рублей меньше, чем у Аллы Пугачевой", — цитирует Догилеву Teleprogramma.pro.