Татьяна Буланова судится с бывшим мужем из-за алиментов

Как сообщает StarHit, Буланова обвиняет экс-супруга в неуплате алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего сына Никиты. По данным издания, дело принято в производство, но пока не указано, какую именно сумму задолжал Радимов.
Буданова и Радимов развелись в 2016 году, но продолжали общаться и нередко проводили время как семья - например, праздники они отмечали втроем. Ранее, как уточняет издание, певица никаких претензий к бывшему мужу не имела.
"У нас замечательные отношения. Даже кажется, что сейчас, когда мы развелись, отношения стали лучше. Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек и я свободный человек. Какие-то стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне", — приводит StarHit фрагмент одного из интервью Булановой.
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