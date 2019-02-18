Певица Анна Семенович, которую нередко называют обладательницей самой пышной груди в России, не собирается добиваться модельных параметров фигуры.
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В интервью изданию Teleprogramma.pro Анна рассказала, что любит себя такой, какая есть, и не собирается любой ценой достигать модельной стройности. По словам Семенович, ей достаточно того, что она следит за своим весом с помощью правильного питания, голодания и регулярных тренировок.

"Я люблю себя такой, какая я есть, и не считаю, что все женщины обязательно должны весить 45 килограмм. Я — женщина с нормальными формами, с грудью, с попой, а таких женщин очень любят мужчины и меня это безумно радует", - говорит певица.

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