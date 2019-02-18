В интервью изданию Teleprogramma.pro Анна рассказала, что любит себя такой, какая есть, и не собирается любой ценой достигать модельной стройности. По словам Семенович, ей достаточно того, что она следит за своим весом с помощью правильного питания, голодания и регулярных тренировок.
"Я люблю себя такой, какая я есть, и не считаю, что все женщины обязательно должны весить 45 килограмм. Я — женщина с нормальными формами, с грудью, с попой, а таких женщин очень любят мужчины и меня это безумно радует", - говорит певица.
Таких очень любят мужчины: Анна Семенович худеть не собирается (2)
Певица Анна Семенович , которую нередко называют...
ФОТО: Ким Кардашьян шокировала платьем, едва прикрывающим соски
Ким Кардашьян обладает удивительным даром заставлять...
"Кина не будет". Владимир Машков объявил об уходе с экранов
Народный артист России Владимир Машков заявил, что...
Голодные люди. Новый скандал с "Первым каналом" – на кону репутация "Поле чудес" (5)
Очередной скандал ожидает главный телеканал России ....
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова сделала...
TOP новостей
Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)
С середины февраля в Литве не работают радары, которые...
Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (174)
Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...
Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты
18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком...
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (24)
Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...