"Так нельзя было делать": сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице от COVID-19

Популярный писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса в тяжелой форме на 79-м году жизни. Трушкин находился в отделении реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачам не удалось спасти жизнь юмориста.

О том, что Трушкин заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских больниц, стало известно 9 мая. У сатирика было затруднено дыхание и ему установили капельницу. О положительном анализе он узнал накануне.

Сам он в разговоре с сайтом kp.ru признался, что не знает, где именно заразился, однако отметил, что ходил в магазины и раскритиковал себя за легкомысленность.

«К этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесет. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — сказал он.

На тот момент его состояние оценивалось как средней тяжести.

«Врачи делают все необходимое, ставят какие-то уколы — их так много, что я даже не запоминаю. Доктора сказали, надо перетерпеть. Через несколько дней должно наступить улучшение.

У меня ведь только два дня прошло с начала болезни. Температура пока держится на отметке 38 — боремся с ней и с тем, что желудок плохо работает. Тошнота, рвота», — рассказывал он журналистам о своем состоянии.

О состоянии Трушкина также рассказывал СМИ его близкий друг, художник Никас Сафронов, по словам которого писатель выполнял все предписания врачей.

«Стабильного улучшения пока нет. Но Толя в сознании, разговаривает. Мы с ним постоянно на связи. Ему тяжело: температура держится, слабость, дышать трудно. Мы все молимся, чтобы он быстрее выздоровел. Я заказал службы в храмах за его здравие, ведь Трушкин — один из самых близких моих друзей», — говорил он «Собеседнику».

Сафронов также сообщил журналистам, что Трушкин уже перенес серьезную болезнь несколько лет назад.

«Мы его буквально откачивали: у него гемоглобин упал в разы ниже нормы. Тогда врачи сделали все, чтобы его восстановить. Но организм сатирика сильно ослаб с тех пор. Я уверен, что Толя поправится, несмотря на все перипетии. Он сильный человек, поэтому обязательно сможет выздороветь и еще долго будет радовать нас своими замечательными сатирическими рассказами», — делился он.

22 мая состояние Трушкина резко ухудшилось, его давление повысилось, потребовалась кислородная маска.

«Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80%», — рассказывал Сафронов.

После госпитализации Трушкина стало известно, что его жена также заразилась коронавирусом, и ей прописали курс антибиотиков.

«Говорит, что у нее все время зажжена лампадка. И я молюсь, чтобы он побыстрее выздоровел. Недавно был в Ульяновске, в церкви попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и его супругу», — говорил Сафронов.

В начале июня в интервью «Петербургскому дневнику» Сафронов вновь упомянул об ухудшающемся состоянии Трушкина.

«Мне только-только позвонил Анатолий Алексеевич Трушкин, писатель-сатирик, мой близкий друг. Ему 78 лет. Он три недели провел в реанимации, у него поражено более 75% легких. Врачи делали все, чтобы его восстановить. Сегодня Анатолия Алексеевича перевели в палату, но он очень плохо говорит. А ведь это человек слова, и у него всегда была четкая, хорошо поставленная речь. А сейчас такое впечатление, что он только учится говорить», — поделился он.