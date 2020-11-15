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Певец Валерий Меладзе призвал российских артистов бойкотировать съемки новогодних телепрограмм в знак протеста против того, что власти Москвы ограничили число зрителей на концертах до 15 января, — сообщает Meduza.
“Так не доставайтесь же мы никому!” Валерий Меладзе призвал артистов к бойкоту
© RIA/Scanpix

Меладзе написал в инстаграме, что без новогодних концертов “нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника”. И в случае, когда отменены многие массовые мероприятия, считает певец, “миллионам зрителей не остается ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору”.

А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев.

С 13 ноября по 15 января в Москве действуют дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В частности, в театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничили максимальное число зрителей — не более чем 25% от общей вместимости зала. Кроме того, на это время отменили культурные, развлекательные и просветительские мероприятия со зрителями, кроме тех, что организуют органы власти, а ресторанам и клубам запретили работать по ночам.

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