Табакову стало лучше: его отключили от аппаратов

Сейчас актер находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Его сознание остается ясным.
Как сообщает РЕН ТВ, Табаков реагирует на осмотр и даже предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура.
Сейчас Олег Павлович самостоятельно дышит через дыхательную трубку, установленную в трахее. Из-за этого актер пока не может разговаривать, он общается с родственниками и врачами письменно.
Ранее стало известно, что в ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили работников элитной частной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, проигнорировали серьезное заболевание. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди.
Между тем точной информации о том, что за болезнь поразила Олега Павловича, нет. Сообщалось, что у артиста возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста “синдром глубокого оглушения”.
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