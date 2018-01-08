“Медики отмечают понижение артериального давления Табакова. В связи с этим нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое”, — говорится в сообщении.
6 января заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников сообщил, что состояние Табакова улучшилось, однако из больницы его выписывать пока не будут.
82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.
Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как “Война и мир”, “Семнадцать мгновений весны”, “Двенадцать стульев”, “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Несколько дней из жизни Обломова”, “Москва слезам не верит” и “Человек с бульвара Капуцинов”.
Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Состояние актера Олега Табакова снова ухудшилось:...
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