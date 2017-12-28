С ним постоянно находится жена Марина Зудина, но Табаков не понимает, кто это. Врачи же опасаются делать какие-либо прогнозы, поскольку организм 82-летнего артиста ослаблен болезнью.
Напомним, накануне прославленного актера ввели в искусственную кому: он находился в медикаментозной седации. При тяжелых заболеваниях, когда состояние человека долго не улучшается, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.
Точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Пресса писала, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появилась информация, что ему сделана трахеотомия — отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и “синдром глубокого оглушения”.
Иосиф Кобзон высказался о состоянии Табакова туманно: “Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления”.
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