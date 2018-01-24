Табаков по-прежнему находится в больнице

"Да, находится, больше ничего не можем сообщить", — сказали в приемном отделении.
О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в ноябре 2017 года. В начале января заммэра Москвы Леонид Печатников говорил, что артист находится под контролем врачей и речи о выписке пока не идет.
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