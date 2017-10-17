Сын Марии Шукшиной — Макар Касаткин попал в хроники криминальных новостей. Прошедшую ночь наследник актерской династии провел в полицейском участке. Макару приписывают избиение девушки и… торговлю запрещенными препаратами, пишет “7 дней”.
© RIA/Scanpix

По сообщениям СМИ, с этими обвинениями выступила его бывшая возлюбленная, с которой у Макара и произошел конфликт. Полиция провела обыск в квартире Касаткина, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок, где провел ночь, сообщает РЕН-Тв.

Подруга Макара заявляет, что он уже некоторое время распространяет среди знакомых наркотические препараты. Сдать своего возлюбленного в полицию она решилась после того, как тот, якобы, избил ее. Кроме этого, возлюбленная Макара заявила, что находится на четвертом месяце беременности. Мария пока не прокомментировала случившееся.

A post shared by Мария Шукшина (@shukshina_maria) on Jul 30, 2017 at 3:39am PDT

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