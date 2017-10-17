По сообщениям СМИ, с этими обвинениями выступила его бывшая возлюбленная, с которой у Макара и произошел конфликт. Полиция провела обыск в квартире Касаткина, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок, где провел ночь, сообщает РЕН-Тв.
Подруга Макара заявляет, что он уже некоторое время распространяет среди знакомых наркотические препараты. Сдать своего возлюбленного в полицию она решилась после того, как тот, якобы, избил ее. Кроме этого, возлюбленная Макара заявила, что находится на четвертом месяце беременности. Мария пока не прокомментировала случившееся.
Сына Марии Шукшиной обвиняют в избиении беременной девушки (1)
Сын Марии Шукшиной — Макар Касаткин попал в хроники...
Бабкина призналась, почему избегает брака с Евгением Гором
Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 14 лет, но не...
Джигарханян о молодой жене: на редкость гнусная история
Журналисты пообщались с легендарным актером Арменом...
Еще одна звезда "Игры престолов" собирается под венец (1)
Британская актриса Софи Тернер, известная исполнением...
TOP новостей
Науседа: в Литве средняя зарплата очень небольшая
По данным Eurostat, каждый третий житель Литвы живет на...
Рынок недвижимости в Литве спасет лишь одно решение (18)
По официальным данным, в этом году в Литве выданы...
Ситуация с горой Гедиминаса ухудшается: предупреждают прохожих (32)
Из-за формирования оползней на горе Гедиминаса в...
Члены команды главы МИД Литвы покинули ряды социал-демократов (19)
В пятницу из Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ),...