По сообщениям СМИ, с этими обвинениями выступила его бывшая возлюбленная, с которой у Макара и произошел конфликт. Полиция провела обыск в квартире Касаткина, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок, где провел ночь, сообщает РЕН-Тв.

Подруга Макара заявляет, что он уже некоторое время распространяет среди знакомых наркотические препараты. Сдать своего возлюбленного в полицию она решилась после того, как тот, якобы, избил ее. Кроме этого, возлюбленная Макара заявила, что находится на четвертом месяце беременности. Мария пока не прокомментировала случившееся.