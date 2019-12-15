Парень отметил, что кому-то может показаться, что это прикол. «Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то» - сказал Шульгин.
Он добавил, что ничего страшного не случилось. Придется менять только номерную рамку, причем для этого сотрудников ГИБДД даже не придется вызывать. Также Шульгин предложил подписчикам поразмышлять, является случившееся мистикой или случайностью.
Ранее Шульгин сообщал о двух предыдущих авариях. 8 декабря, когда он ехал с девушкой на концерт к матери, его машина врезалась в отбойник, а 13 декабря в такси, в котором он находился, угодил автобус. К счастью, все ДТП закончились без серьезных травм. Причем во второе ДТП парень попал, возвращаясь из больницы, в которой ненадолго оказался после первого происшествия.
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