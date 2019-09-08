Сын Маслякова стал владельцем КВН

Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
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Cоответственно, он теперь является основным владельцем объединения.

Раньше АМИК владели Масляков-старший и его супруга, им принадлежали 51 и 49% компании. 50% компании Масляков-младший получил 5 сентября 2019 года, а доли Масляковых-старших снизились до 25,5 и 24,5%.

Gazeta.ru
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