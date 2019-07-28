Сын Алибасова сбежал от него с 20 миллионами

Похудевший Бари Алибасов рассказал в интервью изданию "7 дней", потерял за время болезни 20 кг, но сейчас дышит хорошо и есть регулярно и сытно.
Он также назвал "больными фантазиями" утверждение актера Станислава Садальского, что его болезнь была выдумкой.
Также он раскритиковал своего сына за то, что тот обнародовал фото продюсера из реанимации.
"Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар", - отметил Алибасов. Он добавил, что сын заработал на его болезни 20 миллионов.
"Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез", - посетовал продюсер, отметив, что с тех пор сына так и не видел.
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