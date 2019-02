Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной

View this post on Instagram

Пришли в самый любимый и родной #Эрмитаж . Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте)) Попали на открытие выставки,где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили «Собчак в Эрмитаже». Платоша даже узнал букву С.

