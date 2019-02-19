Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной

Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.
© AP/ Scanpix

Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерью любовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во время экскурсии по Эрмитажу.

Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платон запечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссера Константина Богомолова.

"Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж". Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву "С", – подписала снимок Собчак.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Ксения Собчак снялась в сериале Богомолова с его бывшей женой  (1)
СМИ: Скоро Собчак и Богомолов объявят себя парой  (5)

Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга – отделался сломанным носом.

Не так давно в одном из интервью Собчак косвенно подтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая дала понять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они с Максимом – который останется близким для нее человеком – сделают все, чтобы даже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.

Виторган публичные заявления Собчак воспринял скептически. Актер уверен, что по-настоящему близкие ему люди, в отличие от Собчак, в таких передачах не участвуют, пишет "Экспресс-газета".

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Якубович объяснил набег зрителей за едой на "Поле чудес" традицией

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович объяснил...

Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной

Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили...

Владимир Познер извинился за шутку про китайцев

Телеведущий Владимир Познер извинился за шутку про...

Умер знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался на 86-м...

Против Майкла Джексона выдвинули еще одно обвинение

После смерти легенды музыки Майкла Джексона дело о...

TOP новостей

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (41)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

Vilnius Outlet Vilnius Outlet Vilnius Outlet

У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)

Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...

В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (91)

В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...

Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)

Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...

Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (2)

Жители Литвы массово пытаются подписаться за...