Не секрет, что для зачатия младшей дочери Анастасия Заворотнюк воспользовалась процедурой ЭКО. Суть экстракорпорального оплодотворения в том, что яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют “in vitro”. Далее “в пробирке” происходит развитие эмбриона (2-5 дней) и перенос эмбриона в полость матки. По одной из версий, именно ЭКО и способствовало бурному росту злокачественной опухоли (хотя специалисты уверяют, что дело скорее в самой беременности, а не в способе зачатия).
“Процедура ЭКО неприемлема и противоречит канонам церкви, — уверен Смирнов. — Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь — ЭКО”.
“Самое страшное — делают не один эмбрион, а несколько, — продолжает “батюшка”, — затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить…”
Поэтому тяжелую болезнь священник считает вполне логичным следствием “греха”: “ЭКО дано, чтобы люди пришли к осознанию чего-то. Иногда даже через испытания болезнью”.
Еще жестче Смирнов высказался о суррогатном материнстве. Напомним, для того, чтобы заиметь детей, к нему прибегли, например, Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. “Худший вид проституции! — бьет наотмашь священник. — Женщины отдают свое тело на девять месяцев. В Германии за подобные услуги сажают в тюрьму, а у нас одаривают финансами!”
Дмитрий Смирнов давно известен своими скандальными высказываниями: то предлагал “бить по роже” сквернословящих детей, то считал долгом атеистов совершить самоубийство, то оправдывал убийство еретиков, то опровергал существование ВИЧ.
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