Микелла победила в этапе “поединков” — она попала в число пяти полуфиналистов команды Лободы, исполнив песню “Take me to church” Hozier. У нее была мощная группа поддержки за кулисами проекта. За нее “болели” мама, сестра Сафина “Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба”, — сказала Светлана. Но в финал конкурса могли пройти только двое. Лобода выбрала Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне.
У дочери Алсу все еще есть шанс пройти в финал. В следующем выпуске шоу она выступит еще раз и, возможно, за счет зрительского голосования у неё появится шанс побороться за победу в конкурсе.
Светлана Лобода не пустила дочку Алсу в финал шоу “Голос.Дети”
Светлана Лобода накануне попала в трудное положение...
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина (5)
Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл всю...
Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности
Наталия Медведева крайне редко делится подробностями...
Алла Пугачева: во время развода Филипп переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого (5)
В 94-ом Киркоров и Пугачева поженились. Брак двух звезд...
"Путин не виноват": Волочкова советует россиянам уехать или больше работать (21)
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции...
TOP новостей
Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (11)
Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (2)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...
Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже (17)
В прошлом году уменьшилось количество погрязших в...
Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы (14)
Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм...
На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (31)
На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...