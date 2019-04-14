Светлана Лобода не пустила дочку Алсу в финал шоу “Голос.Дети”

Микелла победила в этапе “поединков” — она попала в число пяти полуфиналистов команды Лободы, исполнив песню “Take me to church” Hozier. У нее была мощная группа поддержки за кулисами проекта. За нее “болели” мама, сестра Сафина “Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба”, — сказала Светлана. Но в финал конкурса могли пройти только двое. Лобода выбрала Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне.

У дочери Алсу все еще есть шанс пройти в финал. В следующем выпуске шоу она выступит еще раз и, возможно, за счет зрительского голосования у неё появится шанс побороться за победу в конкурсе.