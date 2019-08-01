Неожиданное заявление известной писательницы.
Светлана Алексиевич
© Reuters/Scanpix

Известная писательница Светлана Алексиевич призналась в том, что за свою жизнь любила и женщин, и мужчин.

В интервью польской Gazeta Wyborcza она рассказала о новой книге, работа над которой ведется уже несколько лет. По словам Алексиевич, книга будет посвящена теме любви, и для ее написания необходимо "опросить тысячу людей".

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Писательница призналась, что сначала задумывала сделать 50 женских и 50 мужских рассказов, но потом поняла, что не может "пробиться к мужчинам".

На вопрос о том, будут ли в произведении рассказы о любви женщины к женщине, Алексиевич ответила: "Конечно. Любовь — это любовь".

"Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин", — неожиданно призналась она.

Светлана Алексиевич — первый белорусский и шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015).

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