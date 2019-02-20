По словам Валерия Магдьяша, жизненные обстоятельства изменились в один день – когда он собрал все имевшиеся деньги и документы и отправился в банк. Актер признался, что неплохо зарабатывал, снимаясь в ситкоме "Наша Russia" вместе со Светлаковым. Как-то он решил купить новую, более просторную квартиру в Москве. Однако по дороге "Джамшута" ударили трубой по голове и ограбили.
По версии Магдьяша, он лишился всего и вынужден был уехать из столицы. Актер выбрал Минеральные Воды, где его и встретила Ирина Осипова. Женщина узнала артиста и стала ему помогать. Первое время они строили совместные планы, обговаривали детали проектов, однако вскоре актер начал пить. Ирина определила его в клинику, однако ничего не помогало. Однажды он позвонил из больницы со словами: "Я умираю!".
Ирина призналась, что неоднократно спасала артиста, помогая ему выбраться из запоев и находя подработку. Женщина давала актеру, сыгравшему роль Джамшута, деньги в долг, которые он ей так и не вернул. Устав, Осипова прекратила бессмысленные попытки наладить жизнь актера, который предпочел работе и друзьям бутылку. Она думала, что актеру могут помочь бывшие коллеги, и написала письмо Сергею Светлакову.
Светлаков Ирине не ответил. Знающие Магдьяша люди не верят в его версию и жалеют женщин, которые пытаются помочь "Джамшуту". Так, бывший директор Валерия заявил, что актер "обожает все халявное" – и не раз подводил своих коллег по работе. Многие протягивали ему руку помощи – но, как теперь говорят знакомые Магдьяша, он сделал свой выбор в пользу алкоголя. Видимо, поэтому и не было ответа от Светлакова – либо, как предполагает Ирина, письмо не дошло до адресата, пишет StarHit.
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