"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми отдыхают в Прибалтике. Компанию им составили подруга Примадонны Лайма Вайкуле вместе с супругом Андреем.
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В соцсетях пара делится фотографиями с отдыха, некоторые из которых вызывают озадаченность у подписчиков. Лайму Вайкуле приняли за дочь Пугачевой.

Так, Галкин поделился снимком с ужина, где все четверо сидят за столом. Подписчики обратили внимание на пальцы Вайкуле, которые выглядят обрезанными.


Кто предположил, что их подтерли в фотошопе, чтоб не закрывать лицо мужа Лаймы, другим показалось, что певица просто неудачно их согнула.

Пугачева же поделилась селфи с Лаймой. Правда, подписчики приняли ее за дочь Примадонны Кристину Орбакайте.


"Алла стала как сушенная груша", "Спасибо нашим врачам - зубки у всех ровные, голубые", "Я думала там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь", "Я думала, что это Кристина, пока не прочитала "Лайма", - пишут по фото.

УНИАН
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