В соцсетях пара делится фотографиями с отдыха, некоторые из которых вызывают озадаченность у подписчиков. Лайму Вайкуле приняли за дочь Пугачевой.
Так, Галкин поделился снимком с ужина, где все четверо сидят за столом. Подписчики обратили внимание на пальцы Вайкуле, которые выглядят обрезанными.
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Свеча горела на столе, свеча горела #алла #лайма #андрей #максим
Кто предположил, что их подтерли в фотошопе, чтоб не закрывать лицо мужа Лаймы, другим показалось, что певица просто неудачно их согнула.
Пугачева же поделилась селфи с Лаймой. Правда, подписчики приняли ее за дочь Примадонны Кристину Орбакайте.
"Алла стала как сушенная груша", "Спасибо нашим врачам - зубки у всех ровные, голубые", "Я думала там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь", "Я думала, что это Кристина, пока не прочитала "Лайма", - пишут по фото.
"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле
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