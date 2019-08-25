"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле

В соцсетях пара делится фотографиями с отдыха, некоторые из которых вызывают озадаченность у подписчиков. Лайму Вайкуле приняли за дочь Пугачевой.

Так, Галкин поделился снимком с ужина, где все четверо сидят за столом. Подписчики обратили внимание на пальцы Вайкуле, которые выглядят обрезанными.



Кто предположил, что их подтерли в фотошопе, чтоб не закрывать лицо мужа Лаймы, другим показалось, что певица просто неудачно их согнула.

Пугачева же поделилась селфи с Лаймой. Правда, подписчики приняли ее за дочь Примадонны Кристину Орбакайте.



"Алла стала как сушенная груша", "Спасибо нашим врачам - зубки у всех ровные, голубые", "Я думала там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь", "Я думала, что это Кристина, пока не прочитала "Лайма", - пишут по фото.

