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Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Песквова Татьяна Навка также заразилась COVID-19. Об этом сообщила сама Навка.
Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом
© RIA / Scanpix

Она рассказала зданию Daily Storm, что легла в больницу, как и ее супруг, чтобы не подвергать опасности остальную семью. Самочувствие у нее нормальное.

«Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», - сказала Навка.

Она заверила, что они с Песковым оба находятся под пристальным наблюдением медиков. Также она предположила, как могла заразиться коронавирусом - от мужа. Она отметила, что все члены семьи соблюдали жесткую самоизоляцию, и только он продолжал работать.

«В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», - сказала Навка.

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MK.ru
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