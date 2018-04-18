Супруга Льва Лещенко не может смириться с отсутствием детей

Будущий певец рано лишился матери. Женщина умерла после болезни, когда он был совсем маленьким. Лев Валерьянович не знает точный диагноз Клавдии Лещенко.
"Это был самый разгар войны. Я точно не знаю, что именно с ней случилось, кажется, что-то связано с горлом", — рассказал Лещенко.
С будущей женой Аллой Абдаловой, ученицей знаменитой советской оперной певицы Марии Максаковой, Лещенко познакомился, когда учился в ГИТИСе. Спустя несколько лет влюбленные узаконили отношения. Однако спустя время артисты расстались. Причин на то было несколько. Абдалова и Лещенко редко виделись, так как постоянно ездили на гастроли. Не способствовали укреплению отношений и разные устремления супругов.
"Соревновательность была неизбежной. Редко кто выдерживает такой внутренний конфликт… Ей хотелось заниматься классикой, она пробовалась в Большой театр, ее приглашали в стажерскую группу. Она была единственной ученицей Марии Максаковой. Я тогда уже работал на радио.
Конфликт интересов, конечно, существовал. Во-первых, разные поездки, а во-вторых у одного что-то получается, а у другого нет. И наш педагог все время говорил: "Никогда не женитесь на коллегах". В результате наш брак дал трещину, и мы спокойно расстались", — вспоминает известный певец.
Ранее в одном из интервью Абдалова утверждала, что Лещенко не хотел иметь детей, и она была вынуждена принимать меры. Сам певец говорит, что жена не рассказывала ему об абортах.
Сейчас Лев Лещенко состоит в браке с Ириной Багудиной, супруги вместе вот уже 40 лет. Впервые артист увидел будущую жену в Сочи на отдыхе. Спустя год после знакомства влюбленные сыграли свадьбу. У Лещенко и Багудиной нет общих детей. Ирина Павловна призналась Корчевникову, что по-прежнему страдает из-за этого, хотя с годами переживания уменьшились.
"По молодости это было тяжело принять — с возрастом как-то отходит на второй план. Тем более, что сейчас появились такие технологии… Но к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше… Я переживаю до сих пор", — сказала Ирина Лещенко.
Жена артиста добавила, что всегда ощущает его поддержку, особенно в сложных ситуациях. То же самое может сказать и ее муж. "У нас было скрытое такое… И об этом не надо столько говорить, чтобы почувствовать человека", — объясняет Ирина Павловна.
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