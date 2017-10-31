Накануне стало известно, что женщина уехала за пределы России. Об этом в программе "Прямой эфир" сообщил Андрей Малахов.
Представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала о ситуации. По ее словам, увольнение из театра было одним из требований людей, с которыми сейчас находится Джигарханян. Также они хотят, чтобы Виталина согласилась на развод. А вот с разделом имущества, добавила Мазур, могут быть сложности, так как квартира находится в ипотеке.
Андрею Малахову удалось связаться с Цымбалюк-Романовской. "Я бы не хотела психологически находиться под этим давлением. Я решила на время во всем не участвовать, - пояснила она свой отъезд и добавила, что никакой противозаконной деятельности в театре не вела. - "Я удивляюсь осведомленности многих людей о декорациях театра и прочем. Деньги бюджетные, за каждый рубль велся отчет. Моя деятельность велась абсолютно в правовом поле".
По словам женщины, она вернется, но пока не называет дату. Она также говорит, что хочет дождаться реакции от своего мужа. "Надеюсь, что услышу что-то от него. Я не доверяю людям, в чьих руках он находится".
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