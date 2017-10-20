Супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна и намерена подать на развод, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя Ирину Мазур.
© RIA/Scanpix

"В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс", — сказала Мазур.

По словам представителя, Цымбалюк-Романовская покидает Москву, "для того чтобы привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье".

Ранее СМИ сообщали, что Армен Джигарханян находится на лечении в 57-й городской больнице Москвы. Также сообщалось, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой, генеральным директором Московского театра под руководством Джигарханяна Цымбалюк-Романовской и обратится к мэру Москвы с просьбой уволить его жену из театра, а также провести в театре финансовую проверку.

Gazeta.ru
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