"В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс", — сказала Мазур.
По словам представителя, Цымбалюк-Романовская покидает Москву, "для того чтобы привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье".
Ранее СМИ сообщали, что Армен Джигарханян находится на лечении в 57-й городской больнице Москвы. Также сообщалось, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой, генеральным директором Московского театра под руководством Джигарханяна Цымбалюк-Романовской и обратится к мэру Москвы с просьбой уволить его жену из театра, а также провести в театре финансовую проверку.
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