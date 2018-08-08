Супруга 68-летнего Ричарда Гира беременна. Для пары ребенок станет первым

Голливудский актер Ричард Гир вновь станет отцом. Стало известно о беременности его 35-летней супруги Алехандры Сильвы, сообщает Корреспондент.net.
Ричард Гир с супругой

Для пары этот ребенок станет первым общим. Однако сам Ричард Гир уже имеет 18-летнего сына от предыдущего брака, как и Алехандра — 5-летнего сына Альберто.

Известно, что свадьба пары прошла 5 мая этого года в Вашингтоне. Для Ричарда Гира брак с Алехандрой Сильвой является третьим. До этого он был женат на Синди Кроуфорд, а также актрисе Кэри Лоуэлл.

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