57-летний американский певец Принс (Принс Роджерс Нельсон), который скончался 21 апреля 2016 года от передозировки опиоидами, действительно в момент смерти находился под воздействием наркотического вещества фентанила.
Dainininkas Prince'as
© AFP/Scanpix

"Наркотическая" версия смерти Принса и прежде высказывалась неоднократно. Певец лечился от наркозависимости за несколько дней до смерти, а позже эксперты обнаружили в его доме выписанные рецепты на медицинские препараты и сильнодействующие лекарства, содержащие опиоиды. Сообщалось, что Принс принимал лекарства, содержащее наркотические вещества, чтобы снять хроническую боль в тазобедренном суставе, которая мучила его с 2009 года.

Через два года после смерти Принса эти данные подтвердил токсикологический отчет. Как сообщает Sky News со ссылкой на отчет и заключение патологоанатомов, в крови Принса был обнаружен "чрезвычайно высокий" уровень фентанила.

Судмедэксперты подтвердили, что певец скончался в результате случайной передозировки этого вещества - синтетического опиата, который в 50 раз сильнее героина.

Концентрация этого препарата в крови Принса составляла 67,8 микрограммов на литр. А смертельный уровень концентрации фентанила составляет примерно 58 микрограммов на литр. В печени певца концентрация фентанила была еще выше - 450 микрограммов на килограмм веса.

Эксперты, не связанные с расследованием смерти певца, утверждают, что эти обнародованные данные не вызывают сомнений в причине смерти.

Фентанил - синтетический наркотический препарат, который выписывается пациентам, которым необходимо справляться с невыносимой болью. Подобные препараты кроме подавления ощущения боли также вызывают состояние крайнего расслабления и эйфории. Фентанил может быть сильнее морфия в 100 раз, и примерно в 50 раз сильнее героина. Даже в малых количествах фентанил может быть смертелен.

NEWSru.com
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