Судьба "Евровидения" в Израиле решилась в последний день

Как сообщается на сайте вещателя, выплата была осуществлена в последний день заданного EBU срока. В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения "Евровидения", заработанного благодаря победе в "Евровидении-2018" Нетты Барзилай.
Министерство финансов Израиля одобрило для "Кан" кредит для оплаты залога. Если залоговые миллионы не будут возвращены корпорации, кредит погасит правительство.
"Корпорация полагает, что израильское правительство сделает все возможное для достойного проведения "Евровидения" в Израиле и выполнит обязательства своих министров в отношении бюджета мероприятия", — говорится в обращении вещателя.
Ранее глава совета государственной корпорации телерадиовещания "Кан" Гиль Омер в письме премьеру страны Биньямину Нетаньяху заявлял, что если государство не выделит нужный бюджет, "Евровидения" в стране не будет.
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