Официально супруги развелись в конце ноября 2017 года в мировом судебном участке №202 района Кунцево. На развод подал Джигарханян, заявивший, что не готов простить супругу, которая "причинила ему много боли". Цымбалюк-Романовская тогда не возражала против бракоразводного процесса.
Однако затем она обжаловала это решение, объяснив это тем, что не доверяет обвинениям в свой адрес, которые Джигарханян в последнее время высказывал с телеэкрана. В частности, актер жаловался, что остался без квартиры, а жилье ему снимают друзья. Виталина же (опять через журналистов) опровергала это и утверждала, что Армен не выписан из их квартиры, в которой пара собиралась проживать до скандала, и может вернуться туда в любое время.
"Решение оставлено без изменений. Сегодня оно вступает в силу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе с Кунцевского суда столицы.
В начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия".
В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.
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