Актер должен оставаться под домашним арестом до 9 августа. Следователь в суде сообщил, что Ефремов нарушил подписку о невыезде - актер не проживал по адресу регистрации. Из-за этого следствие попросило суд отправить Ефремова под домашний арест, прокуратура поддержала ходатайство.

Подзащитный согласился с такой мерой пресечения. "Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста", - сказал Ефремов. Его адвокат отметила, что актер “является достоянием России” и не видит оснований для домашнего ареста.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения и повлекшего по неосторожности смерть человека. Артист признал вину в содеянном.

Вечером 8 июня актер в своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль “Лада”. Наутро водитель “Лады” скончался в больнице, по данным источников, он был курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Полицейские задержали Ефремова на месте происшествия, после чего отпустили под подписку о невыезде. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови актера.