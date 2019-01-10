Как утверждает актриса, в конце 1996 – начале 1997 года Вайнштейн требовал от нее близости в гостиничном номере. Получив отказ, продюсер якобы испортил ей репутацию, из-за чего Джадд лишилась ряда ролей в Голливуде.
Сейчас судья постановил, что на тот момент в США действовали другие законы, потому сегодня обвинения рассмотреть невозможно. Между тем, иск отклонен не полностью.
Принят к рассмотрению пункт, где актриса обвиняет Вайнштейна в распространении порочащих сведений. Надо сказать, что голливудского продюсера обвинили и десятки других женщин, среди которых актрисы Ума Турман и Анджелина Джоли.
Эта история положила начало масштабному движению Me too, когда женщины решаются рассказать о принуждениях к интимным отношениям. Напомним, несколько подобных историй прогремели в Литве.
Весной 2018 года судья подала заявление о том, что ее помощницу домогался судья Верховного суда, по совместительству профессор университета. В принуждении к близости обвиняли и преподавателя Вильнюсской художественной академии Йонаса Гасюнаса, а также режиссера Русского театра Литвы Йонаса Вайткуса. Последние лишились своих должностей.
Суд отказался принять иск о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Но женщины не сдаются
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