Суд обязал Бритни Спирс платить алименты на содержание детей

Отныне Бритни Спирс придется ежемесячно выплачивать отцу своих детей на несколько тысяч долларов больше. Ранее Спирс перечисляла экс-супругу по 20 тысяч долларов каждый месяц, однако тот заявил, что этого мало.
По словам Федерлайна, в настоящий момент он не может зарабатывать необходимые средства своей основной профессией, то есть, танцами.
Судебное разбирательство между знаменитой певицей и ее бывшим супругом длится с февраля. Звезду лишили права самостоятельно распоряжаться своими деньгами и растить детей в 2008 году, когда у Бритни Спирс произошел серьезный нервный срыв.
С тех пор ее сыновья живут с отцом, у которого еще четверо детей от других браков. В августе Спирс пришлось выплатить Федерлайну дополнительные 110 тысяч долларов.
Певица и танцор поженились в 2004 году и расстались два года спустя.
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