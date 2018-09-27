Суд обязал Бритни Спирс платить алименты на содержание детей

В США завершился скандальный судебный процесс между 36-летней поп-певицей Бритни Спирс и ее бывшим супругом, танцором Кевином Федерлайном. Власти обязали звезду выплачивать детям дополнительные деньги, сообщает Fox News.

Отныне Бритни Спирс придется ежемесячно выплачивать отцу своих детей на несколько тысяч долларов больше. Ранее Спирс перечисляла экс-супругу по 20 тысяч долларов каждый месяц, однако тот заявил, что этого мало.

По словам Федерлайна, в настоящий момент он не может зарабатывать необходимые средства своей основной профессией, то есть, танцами.

Судебное разбирательство между знаменитой певицей и ее бывшим супругом длится с февраля. Звезду лишили права самостоятельно распоряжаться своими деньгами и растить детей в 2008 году, когда у Бритни Спирс произошел серьезный нервный срыв.

С тех пор ее сыновья живут с отцом, у которого еще четверо детей от других браков. В августе Спирс пришлось выплатить Федерлайну дополнительные 110 тысяч долларов.

Певица и танцор поженились в 2004 году и расстались два года спустя.

Вести.Ru
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