Суд арестовал квартиру и деньги бывшей жены Джигарханяна

Cуд наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере одного миллиона рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом ее адвокат Лариса Широкова сообщила ТАСС.
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Арест наложен в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни.

"Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на один миллион рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине", — сказала Широкова.

Следственный комитет России (СКР) предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, бывшая супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

31 января вступило в силу решение суда о расторжении брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. В октябре 2017 года Джигарханян заявил, что его жена Цымбалюк-Романовская выставляла его больным, чтобы завладеть Московским драматическим театром имени Джигарханяна.

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