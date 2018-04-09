Студенты-гинекологи сняли пародию на клип Бузовой

Пародия на клип Ольги Бузовой "Мало половин", снятая студентами Красноярского государственного медицинского университета, набрала вирусную популярность в интернете. Будущие акушеры-гинекологи назвали ролик "Много пуповин" и опубликовали на YouTube.

Учащиеся высмеяли тонкости профессии и "методы родовозбуждения". В видео несколько девушек и молодой человек танцуют в медицинской форме в учебных кабинетах.

"Это не пропаганда стимуляции родовой деятельности окситоцином и амниотомии. Как будущие специалисты, не собираемся их применять рутинно и уж тем более безосновательно. Наша работа основывается на клинических рекомендациях министерства здравоохранения. А все подобные процедуры проводятся строго по показаниям!" — пояснили студенты под роликом.

Видео было опубликовано 27 марта. К 9 апреля его просмотрели более 100 тысяч раз.

Lenta.ru
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