Стриптизер Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Королевой

В разговоре с ведущей 49-летний стриптизер признался, что изначально в его союз с известной исполнительницей никто не верил, и им пророчили скорый развод, однако звездная пара сумела всех удивить: в этом году Сергей и Наталия отмечают 20-летний юбилей совместной жизни. По словам артиста, залогом долгого и счастливого брака в его случае стало умение "уложить свою гордыню и уверенность" и просто признавать свою неправоту. Кроме того, Глушко и Королева умеют "слышать и слушать друг друга" и готовы идти на компромисс во избежание серьезных ссор, а это одни из самых необходимых навыков для сохранения мира в семье.
Тарзан также признался, что они с супругой всегда помнят о такой важной дате, как день свадьбы. Муж и жена всегда находят возможность отпраздновать важное событие и уделить время друг другу.
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