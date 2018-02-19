Страсти накаляются! Харламов раскритиковал новое шоу Галкина

“Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относится по разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы”, — написал Гарик на своей станице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Однако шоу Первого канала настолько возмутило артиста, что он не удержался от комментария. “На днях я увидел то, что не вписывается не в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто охренел”, — заявил Харламов.

Шоумена так разочаровала передача, что он перешел на нецензурную брань.

“Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек включая Глызина в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового ******* никто из них якобы ничего не помнил. Ну поооооожалуууйста…Я все понимаю , эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше ? Передача “Звезды под кайфом” ? “Звезды на Луне” , “Звезды в плену”, “Звезды какают” ? Мне кажется формат “Звезды что-то” уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом”, — отметил Гарик.

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Feb 17, 2018 at 12:41am PST



Защитники долго ждать не заставили. Юмористу ответил сам Максим Галкин. “Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах”, — цитирует телеграм-канал Super Галкина.

По словам ведущего шоу, на программе не вводят зрителей в заблуждение и показывают настоящий гипноз. “Если Гарику Харламову хочется вывести кого-то на чистую воду, предлагаю ему начать с прочтения сценариев “Битвы Экстрасенсов” на его родном канале. Я рад, что “Звезды Под Гипнозом” на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время ту телеаудиторию, на которую они вероятно рассчитывали”, — едко заметил Максим.

Харламов, увидев ответ звезды Первого канала, решил продолжить заочный диалог. “Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации”, — написал в соцсети Гарик.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Feb 4, 2018 at 10:10am PST



При этом резидент Comedy Club отметил, что согласен с критикой “Битвы экстрасенсов”, и его волнует не битва каналов, а качество программ, выходящих на отечественном телевидении. “ТНТ это или Первый или Третий — неважно. Дело не канале , а в продукте. Я высказал свое мнение об увиденном и судя по 5000 комментариев под моим постом , мое мнение не уникально. И судя по последним рейтингам Камеди Клаб, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на нее не действует. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет”, — резюмировал Харламов.

Мистическое шоу “Звезды под гипнозом” выходит на Первом канале с 4 февраля. В роли гипнолога выступает Иса Багиров. Он погружает приглашенных в студию артистов в транс и дает им шуточные задания. Две недели подряд новый проект Первого канала занимает 1-е место в рейтинге телепрограмм.