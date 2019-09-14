Страсть, секс и убийства: что стало со звездами эротических кинохитов 80-х

Скопировать ссылку Страсть, секс и убийства: что стало со звездами эротических кинохитов 80-х

Вспоминаем эротические кинохиты 80-х и 90-х, в которых было все ― невероятная страсть, убийства и головокружительные эротические танцы. Исполнители главных ролей стали секс-символами своего времени, а как они выглядят сейчас?