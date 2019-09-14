Страсть, секс и убийства: что стало со звездами эротических кинохитов 80-х

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Шэрон Стоун и Майкл Дуглас. "Основной инстинкт"
Вспоминаем эротические кинохиты 80-х и 90-х, в которых было все ― невероятная страсть, убийства и головокружительные эротические танцы. Исполнители главных ролей стали секс-символами своего времени, а как они выглядят сейчас?
Filmas "Esminis instinktas"
© Vida Press
SHOWTIME!
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