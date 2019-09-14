Вспоминаем эротические кинохиты 80-х и 90-х, в которых было все ― невероятная страсть, убийства и головокружительные эротические танцы. Исполнители главных ролей стали секс-символами своего времени, а как они выглядят сейчас?
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- 2. Шэрон Стоун и Майкл Дуглас. "Основной инстинкт"
- 3. Ким Бэйсингер и Микки Рурк. "9 1/2 недель"
- 4. Николь Кидман и Том Круз. "С широко закрытыми глазами"
- 5. Карре Отис и Микки Рурк. "Дикая орхидея"
- 6. Деми Мур и Берт Рейнольдс. "Стриптиз"
- 7. Дениз Ричардс и Мэтт Диллон. "Дикость"
- 8. Кэтлин Тернер и Уильям Херт. "Жар тела"
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Страсть, секс и убийства: что стало со звездами эротических кинохитов 80-х
Вспоминаем эротические кинохиты 80-х и 90-х, в которых...
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