Правоохранители пришли к таким выводам, опросив персонал и пациентов клиники. С помощью их показаний следователям и медикам удалось понять, как прошел последний день Марьянова и установить причину смерти, сообщает телеканал "РЕН ТВ". Эксперт-патологоанатом считает, что смерть Марьянова наступила в результате остановки сердца, вызванной тромбоэмболией легочной артерии. По словам специалиста, признаки этого заболевания возникают за несколько часов до наступления критического состояния. При своевременной его диагностике, больного помещают в стационар и проводят противотромбозную терапию. По словам экспертов, если врачебная помощь оказывается вовремя, то вероятность благополучного исхода для больного почти стопроцентная.
Как сообщают очевидцы, Марьянов с самого утра жаловался на сильную боль в районе левой лопатки. У актера развилась легкая одышка, началось активное потоотделение, участился пульс и начало снижаться артериальное давление. По словам свидетелей из числа пациентов реабилитационного центра, сотрудники клиники решили, что это проявления алкогольного психоза.
Пациенты считают, что у персонала были на это все основания – Марьянов вел себя не адекватно, требовал алкоголя и пытался сбежать с территории центра. Сотрудники клиники изолировали его от других пациентов, и тогда артист начал звонил своим знакомым. Он требовал, чтобы ему привезли коньяк. Персонал центра начал подозревать, что речь идет не об обычном алкогольном психозе только ближе к вечеру. В этот момент состояние Дмитрия Марьянова уже было близко к критическому. Мысли актера путались, а артериальное давление упало настолько, что электрический тонометр уже не мог его уловить. В этот момент сотрудники клиники начали звонить в скорую. На часах было 19:03.
Таким образом, персонал больше десяти часов драгоценного времени, отмечает телеканал "РЕН ТВ". Если бы в реабилитационном центре присутствовал настоящий врач, он бы сразу заподозрил тромбоэмболию легочной артерии и настоял на госпитализации артиста.
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