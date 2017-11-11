Стоит ли смотреть "Убийство в Восточном экспрессе": мнения критиков

Если кто-то не читал знаменитый детектив или не в курсе о чем идет речь, можем напомнить, что действие романа происходит в одном из самых роскошных поездов мира – Восточном экспрессе, где во время очередного путешествия происходит убийство. Сыщик Эркюль Пуаро, весьма кстати оказавшийся поблизости, берет под подозрение 13 человек, среди которых ему предстоит найти убийцу.

Кеннет Брана собрал в своем фильме просто созвездие великолепных актеров: Джонни Депп, Джуди Денч, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Уиллем Дефо и других. Сам Брана, как уже говорилось, сыграл в фильме главную роль, удивив всех просто невероятными усами. Однако критики неоднозначно приняли его версию "Убийства Восточном экспрессе" и разделились на два лагеря – сторонников и противников новой экранизации.

Ремейк Кеннета Брана выглядит как игровой фильм. Однако, лучше его рассматривать как двухчасовое сэлфи режиссера, который также выступил в нем главной звездой.

Peter Howell, Toronto Star

Рейтинг: 2/4

Какие актеры заняты в этой уютной и частичной глупости с апломбом! Они в поезде, снег снаружи – что может не нравится?

Paul Whitington, Irish Independent

В результате мы имеем сломанный механизм, чьи хрипы и стоны – только намеки на восхитительный фильм Сидни Люмета (имеется ввиду экранизация 1974 года, - прим. DELFI).

Donald Clarke, Irish Times

Можем ли мы остановиться с ремейками убийства в Восточном экспрессе? Я прошусь выйти из нового прочтения Кеннета Браны классики Агаты Кристи...

Ella Taylor, NPR

Это совершенно лишний ремейк заставит вас оплакивать состояние нынешней индустрии киноразвлечений...

Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Эпическое кино по истории, что фактически разворачивается в одной единственной локации. Ловкий вариант хорошо известного сюжета, который пересказывали уже много раз.

Rosie Fletcher, Digital Spy

Рейтинг: 3/5

"Убийство в Восточном экспрессе" от Брана – прекрасный и увлекательный кусочек ностальгии.

Liz Braun, Toronto Sun

Рейтинг: 3.5/5

Фильму не хватает гламурности оригинала 1974 года и тон повествования неровный. Но этот замысловатый пазл все равно интересно складывать, а актерский состав делает его еще более увлекательным.

Nell Minow, Movie Mom

Рейтинг: B

Актеры А-класса просто "взорвали" этот всем известный материал. Фильм слишком медленный, чтобы считаться экспрессом, но тем не менее – на этом поезде есть смысл прокатиться.

Gary Wolcott, Tri-City Herald

Рейтинг: 4/5

Даже когда сюжет и темп провисают, в том месте, где детективы обычно набирают обороты, Брана в роли Пуаро все равно делает эту поездку на поезде весьма достойной внимания.

Kirk Baird, Toledo Blade

Рейтинг: 3/5

Стильный ремейк, который заставит вас захотеть увидеть еще больше приключений именно с этим самым этим Пуаро.

William Bibbiani, IGN Movies

Рейтинг: 9.1/10