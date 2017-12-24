Фильм позиционируется как продолжение оригинального фильма с великим актером Робином Уильямсом в главной роли, однако никого из уже известных героев в новой картине вы не увидите.

Оригинальный фильм вышел 22 года назад, и с тех пор выросло уже не одно поколение кинозрителей. В середине 90-х фильм поразил зрителей своими спецэффектами, и держался на харизме и игре Уильмса, которого в новой версии призван заменить Дуйэн "Скала" Джонсон.

Сюжет "Зова джунглей", который снял режиссер Джек Кэздан, незамысловат: вновь подростки оказываются внутри игры Джуманджи, где с ними происходят невероятные приключения. Однако на этот раз подростков изображают вполне себе взрослые актеры... Оправдала ли новая версия фильма надежды ее создателей разбирался DELFI, читая отзывы критиков.

Более умный и юморной, чем первый фильм, а спецэффекты, – включающие атакующего носорога-альбиноса и воздушную акробатику – намного более крутые, чем можно было ожидать!

Jane Horwitz, Washington Post

В конце концов создатели фильма обеспечили нас самым веселым кинопросмотром, который только был в этом году.

Bill Zwecker, Chicago Sun-Times

Рейтинг: 3.5/4

Режиссер Джек Кэсдан выжал отличную игру из всех главных актеров!

Tom Russo, Boston Globe

Рейтинг: 3/4

Доброе пожаловать в джунгли Джека Кэздана – у него для вас есть веселье и игры. К сожалению, самого фильма осталось довольно мало.

Brad Wheeler, Globe and Mail

Рейтинг: 2/4

Дуэйн Джонсон хорош, изображая робкого подростка под своей горой мускулов. Карен Гилллан не вполне уверена в роли нерда Марты, но в то же время удачно засвечивает свой прекраснный пресс.

Carla Meyer, San Francisco Chronicle

Рейинг: 3/4

Эта Джуманджи вполне годная трата времени, эквивалент сытной и простой еде на каникулах.

Soren Anderson, Seattle Times

Рейтинг: 2.5/4

Благодаря впечатляющему актерскому составу новая Джуманджи делает ставку на юмор и спецэффекты, идя по следам классики 1995 года.

Danielle Solzman, Cultured Vultures

Неуклюжий микс приключенческих сериалов 1940-х годов. Однако, фильм может похвастаться таким актерским составом, который предоставляет режиссеру отличный материал для работы.

Frank Swietek, One Guy's Opinion

Рейтинг: C

Изобретательная и хитроумная переделка концепции Джуманджи. Ок, фильм почти целиком базируется на шарме своих главных актеров, но когда его так много, то это вовсе и не проблема.

Chris Hewitt (UK), Empire Magazine

Рейтинг: 3/5

"Зов джунглей" отнюдь не шедевр кинематографа, но он выполняет поставленные цели, предоставляя тебе два часа незамысловатого веселья.

Wenlei Ma, News.com.au

Рейтинг: 3/5

Этот фильм и "Звездные войны: Последние джедаи" доказали, что иногда лучший подход к любимой франшизе – просто сжечь все дотла.

David Medsker, Bullz-Eye.com

Рейтинг: 3.5/5

Отличное семейное кино для каникул, с прекрасным актерским составом!

Chris Bumbray, JoBlo's Movie Emporium

Рейтинг: 6/10