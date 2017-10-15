Фильм снял режиссер Мартин Кэмпбелл, он же автор бондовского "Казино Рояль". Джеки Чан выступил здесь в довольно необычном для себя амплуа – в драматической роли. Удалось ли ему перевоплощение и насколько его работу оценили критики, – разбирался DELFI.
Создалось ощущение, что сценарист наобум воткнул парочку дротиков в доску с листиками, маркирующими стареющих экшен-звезд, чтобы создать всю эту историю. Джеки Чан против Ирланской Республиканской армии? А что, это может сработать!
Katie Walsh, Los Angeles Times
Ни одна зрительская группа не ощутит себя удовлетворенной этим холодным союзом политического триллера и фильма в стиле "старческая месть" позднего Лиама Ниссона.
Chris Klimek, NPR
Где-то к концу первого часа просмотра становится ясна цель создания фильма: Джеки Чан очень хотел, чтобы он был выпущен. Всех остальных можно было бы вообще убрать.
Sam Fragoso, TheWrap
Кто-то наконец сообразил, что делать с Джеки Чаном в Америке. Это правильная формула.
Mick LaSalle, San Francisco Chronicle
Рейтинг: ¾
В фильме решительно не хватает материала, чтобы как-то компенсировать его общую тоскливость.
Nell Minow, Movie Mom
Рейтинг: C
"Иностранец" могли выпустить и до последних реальных вспышек насилия, но он все равно слишком проходной для бурной реакции.
David Ehrlich, indieWire
Рейтинг: C-
Фильм завершается как крутое развлечение, которое не боится бить наотмашь.
Robert Denerstein, Denerstein Unleashed
Ремейк "Жажды смерти", приправленный тематикой Ирландской армии о котором мы даже не знали, что он нам нужен.
Eric D. Snider, EricDSnider.com
Рейтинг: B
Все же есть какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы смотреть, как иностранец рвет на части доморощенных террористов.
Janet Smith, Georgia Straight
"Иностранец" неплохо использует таланты и Джеки Чана и Пирса Броснана, ставя с ног на голову уже слегка приевшиеся образы обоих актеров.
Alex Welch, IGN Movies
Рейтинг: 7/10
Учитывая предысторию, от этой встречи Джеймса Бонда и Суперкопа можно было ожидать куда большего.
Keith Phipps, Uproxx
Редкая драматическая роль Чана, но даже она не заслуживает того, чтобы порекомендовать этот фильм к просмотру.
Rafer Guzman, Newsday
Рейтинг: 2/4
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