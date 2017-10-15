Фильм снял режиссер Мартин Кэмпбелл, он же автор бондовского "Казино Рояль". Джеки Чан выступил здесь в довольно необычном для себя амплуа – в драматической роли. Удалось ли ему перевоплощение и насколько его работу оценили критики, – разбирался DELFI.

Создалось ощущение, что сценарист наобум воткнул парочку дротиков в доску с листиками, маркирующими стареющих экшен-звезд, чтобы создать всю эту историю. Джеки Чан против Ирланской Республиканской армии? А что, это может сработать!

Katie Walsh, Los Angeles Times

Ни одна зрительская группа не ощутит себя удовлетворенной этим холодным союзом политического триллера и фильма в стиле "старческая месть" позднего Лиама Ниссона.

Chris Klimek, NPR

Где-то к концу первого часа просмотра становится ясна цель создания фильма: Джеки Чан очень хотел, чтобы он был выпущен. Всех остальных можно было бы вообще убрать.

Sam Fragoso, TheWrap

Кто-то наконец сообразил, что делать с Джеки Чаном в Америке. Это правильная формула.

Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Рейтинг: ¾

В фильме решительно не хватает материала, чтобы как-то компенсировать его общую тоскливость.

Nell Minow, Movie Mom

Рейтинг: C

"Иностранец" могли выпустить и до последних реальных вспышек насилия, но он все равно слишком проходной для бурной реакции.

David Ehrlich, indieWire

Рейтинг: C-

Фильм завершается как крутое развлечение, которое не боится бить наотмашь.

Robert Denerstein, Denerstein Unleashed

Ремейк "Жажды смерти", приправленный тематикой Ирландской армии о котором мы даже не знали, что он нам нужен.

Eric D. Snider, EricDSnider.com

Рейтинг: B

Все же есть какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы смотреть, как иностранец рвет на части доморощенных террористов.

Janet Smith, Georgia Straight

"Иностранец" неплохо использует таланты и Джеки Чана и Пирса Броснана, ставя с ног на голову уже слегка приевшиеся образы обоих актеров.

Alex Welch, IGN Movies

Рейтинг: 7/10

Учитывая предысторию, от этой встречи Джеймса Бонда и Суперкопа можно было ожидать куда большего.

Keith Phipps, Uproxx

Редкая драматическая роль Чана, но даже она не заслуживает того, чтобы порекомендовать этот фильм к просмотру.

Rafer Guzman, Newsday

Рейтинг: 2/4